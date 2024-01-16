Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.

Горсуд Алматы:
"В Алматинском городском суде завершено рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Рахата Турлыханова по факту нанесения побоев.
Ранее, судом первой инстанции, в отношении Турлыханова Р. было вынесено постановление об административном предупреждении.
В ходе рассмотрения настоящего материала, коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания, ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее.
Постановлением коллегии Алматинского городского суда постановление СМСАП г. Алматы изменено.
Статья 73−2, часть 1−1 КоАП — предусматривает наказание в виде административного предупреждения или административного ареста сроком на 10 суток.
Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р. Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи.
Постановление вступило в законную силу".