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Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены

Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены.
Рахата Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены
Источник: Соцсети

Горсуд Алматы:

"В Алматинском городском суде завершено рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Рахата Турлыханова по факту нанесения побоев.

Ранее, судом первой инстанции, в отношении Турлыханова Р. было вынесено постановление об административном предупреждении.

В ходе рассмотрения настоящего материала, коллегия не согласилась с постановлением суда первой инстанции в части назначенного наказания, ввиду наличия неоднократного факта нанесения побоев супруге ранее.

Постановлением коллегии Алматинского городского суда постановление СМСАП г. Алматы изменено.

Статья 73−2, часть 1−1 КоАП — предусматривает наказание в виде административного предупреждения или административного ареста сроком на 10 суток.

Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р. Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи.

Постановление вступило в законную силу".