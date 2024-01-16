Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника

Видео, на котором мужчина разнимает устроивших в спортзале потасовку детей, а затем бьёт по лицу одного из них, после чего ребенок падает, появилось в понедельник в ряде воронежских Telegram-каналов. Сообщалось, что инцидент произошел в школе Новоусманского района. Следственное управление СК РФ по региону объявило о проверке информации о том, что «учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках».