Под Воронежем прокуратура начала проверку сообщения об избиении школьника

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем, сообщает во вторник надзорное ведомство региона.
Видео, на котором мужчина разнимает устроивших в спортзале потасовку детей, а затем бьёт по лицу одного из них, после чего ребенок падает, появилось в понедельник в ряде воронежских Telegram-каналов. Сообщалось, что инцидент произошел в школе Новоусманского района. Следственное управление СК РФ по региону объявило о проверке информации о том, что «учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках».
«Прокуратурой области организована проверка по публикациям СМИ о причинении телесных повреждений учителем физкультуры ученику в образовательном учреждении Новоусманского района. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников и администрации дошкольного образовательного учреждения, а также органов системы профилактики», — говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского района, в Отрадненской гимназии руководством образовательного учреждения проводится внутренняя служебная проверка, учитель физкультуры отстранен от работы.