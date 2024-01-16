В Воронеже 35 квартир получили повреждения после атаки БПЛА

Гусев добавил, что на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника», развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68 В на Острогожской улице Воронежа.