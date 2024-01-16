В Воронеже 35 квартир получили повреждения после атаки БПЛА

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на Тепличной улице: 23 квартиры в доме № 6А (1-й подъезд), 7 квартир в доме № 68 (4-й подъезд), 4 квартиры в доме № 6 В (3-й подъезд), 1 квартира в доме № 6Г», — написал он.
Гусев добавил, что на базе школы № 84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК «Стройтехника», развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах № 67, № 68А, № 67Б, № 68 В на Острогожской улице Воронежа.
«Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надежной защите нашего неба», — написал губернатор региона.
Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Как сообщал Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе ввели режим ЧС.