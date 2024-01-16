В Гродненской области за сутки при пожарах погибли два человека

Пожары с гибелью людей произошли в Ивьевском и Щучинском районах. В деревне Малое Барово Ивьевского района горел жилой дом. Спасателям об этом стало известно 15 января в 20.50. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество, повредил стены. Под обломками строительных конструкций на полу в жилой комнате обнаружен погибшим хозяина дома. Причина пожара устанавливается.