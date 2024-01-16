В Башкирии в массовом ДТП пострадали семь человек

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, в Стерлитамакском районе утром 16 января на 113 км автодороги Уфа — Оренбург столкнулись «Мазда 6», термобутка «ГАЗель» и «Шкода Октавиа».
В ДТП семь человек осматриваются врачами, из них двое госпитализированы. Незначительные травмы получила 17-летняя несовершеннолетняя пассажирка с автомобиля «Шкода».
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии обвиняемый по делу ДТП с гибелью Дианы Сафаровой ищет нового адвоката.