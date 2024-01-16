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Обвалом грунта в Ялте заинтересовалась крымская прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту обвала грунта в Ялте.
Обвалом грунта в Ялте заинтересовалась крымская прокуратура
Источник: пресс-служба администрации Ялты

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с обвалом грунта в одном из районов Ялты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, на Южнобережном шоссе, 2Б в результате несанкционированной стройки обвалился склон. Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке — обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 «квадратов» предназначались под гараж. В итоге объект дал дополнительную нагрузку.

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что впереди большая работа с документами и выявлением виновных. По ее словам, в настоящее время нужно предотвратить дальнейшее сползание грунта. Сейчас проводится укрепление и подсыпка склона. Далее разработают проект по капитальным работам.

По факту обвала прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований земельного законодательства, а также эффективность муниципального земельного контроля.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Прокуратура