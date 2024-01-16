Обвалом грунта в Ялте заинтересовалась крымская прокуратура

Как сообщалось ранее, на Южнобережном шоссе, 2Б в результате несанкционированной стройки обвалился склон. Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке — обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный — по бумагам 100 «квадратов» предназначались под гараж. В итоге объект дал дополнительную нагрузку.