Пьяные борисовчане напали на водителя маршрутки из-за оплаты проезда

Инцидент произошел в маршрутном такси «Лошница-Борисов» еще 30 декабря. В тот день два подвыпивших приятеля не оплатили проезд. А когда водитель попросил их произвести оплату, попытались покинуть салон маршрутки, водитель хотел их удержать, но дебоширы на него напали.