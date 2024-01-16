Пьяные борисовчане напали на водителя маршрутки из-за оплаты проезда

В Борисове пьяные пассажиры напали на водителя маршрутки, так как не хотели платить за проезд, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел в маршрутном такси «Лошница-Борисов» еще 30 декабря. В тот день два подвыпивших приятеля не оплатили проезд. А когда водитель попросил их произвести оплату, попытались покинуть салон маршрутки, водитель хотел их удержать, но дебоширы на него напали.
Один из собутыльников вынул имеющиеся у него ножи и начал угрожать ими. А второй схватил маршрутчика за одежду и ударил его рукой по торсу.
— Все происходило на глазах других пассажиров, которые позвонили в милицию. Нападавших задержали, — прокомментировали в УВД.
Сейчас хулиганам грозит до 7 лет заключения за насилие либо угроза насилием в отношении должностного лица, выполнявшего служебные обязанности.