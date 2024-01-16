Взрыв газа в частном доме сняли на видео в Воронеже

В Центральном районе Воронежа на улице Героев Революции произошел взрыв газа в частном доме. Пострадала 35-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами. Пожара в доме не было, вероятная причина взрыва — утечка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник, 16 января.
Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.
В социальных сетях горожане сообщили, что взрыв произошел в 19:07. Пострадавшая женщина находится в реанимации областной больницы с ожогами 65% тела. В доме также находились трое ее несовершеннолетних детей: мальчики в возрасте девяти и четырех лет и двухмесячная девочка. Дети не пострадали.
По сообщению воронежцев, днем на улице возле дома велись строительные работы, в ходе которых произошел прокол газовой магистрали. Газ попал в дом через подвал и вызвал взрыв.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что суд вынес приговор слесарю, по вине которого произошел взрыв газа в одном из домов на улице Лесной хутора Новопавловка Кантемировского района. В пожаре пострадал 63-летний мужчина и его 90-летняя мать. Слесаря приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией и ремонтом внутридомового газового оборудования.