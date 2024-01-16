Взрыв газа в частном доме сняли на видео в Воронеже

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что суд вынес приговор слесарю, по вине которого произошел взрыв газа в одном из домов на улице Лесной хутора Новопавловка Кантемировского района. В пожаре пострадал 63-летний мужчина и его 90-летняя мать. Слесаря приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией и ремонтом внутридомового газового оборудования.