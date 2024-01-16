В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года — Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.