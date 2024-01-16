В Молдавии вандалы сорвали табличку в честь маршала Малиновского

КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Вандалы в молдавском городе Бельцы сорвали информационное панно, установленное на улице имени маршала Родиона Малиновского, на котором была размещена информация о подвигах героя, участвовавшего в освобождении Молдавии, сообщил глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в Telegram-канале.
«В Бельцах неизвестные вандалы сорвали информационное панно, установленное на улице маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Информационная табличка на двух языках — молдавском и русском, содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году».
Он отметил, что благодаря полководческому таланту Малиновского территория советской Молдавии в августе 1944 года была полностью освобождена от румыно-немецкой фашистской оккупации.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года — Ясско-Кишиневская операция. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.