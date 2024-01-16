В Приморье не могут отловить тигра, которого боятся люди

Тигр искусно уходит от засад. Подробности в материале vl.aif.ru.
Ранен или болен
Первые сообщения о появившемся в окрестностях Арсеньева хищнике опубликовали в соцсетях ещё в декабре прошлого года. Тигр здесь задавил собаку, а позже не раз выходил к человеческому жилью. Засаду на хищника устраивали несколько раз, в одном из случаев оперативную группу по поимке тигра возглавил даже заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый. Однако, зверь не показывался людям.
Решение об изъятии тигра из дикой природы приняли ещё на прошлой неделе. По мнению руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, есть подозрение, что тигр ранен или болен. Уже известно, что это молодая особь.
«Характер следов и его неспособность нанести повреждений другим животным говорит о том, что у этого тигра есть проблемы с охотой, травмы или заболевания. Поэтому специалистами было принято решение отловить тигра, чем обеспечить безопасность территории», — пояснил руководитель центра «Амурский тигр».
Хищника до сих пор не могут обнаружить. даже несмотря на то, что к его поимке привлечены значительные силы и средства. Зверь искусно скрывается от преследователей.
Опасность преувеличена?
За последний год конфликтных тигров, которые выходят к жилью, стало больше. Специалисты связывают это как с увеличившимся числом самих хищников, так и подорванной кормовой базой зверя. Из-за вспышки африканской чумы свиней в тайге сократилось число кабанов. В то же время охотоведы говорят, что количество копытных, которые также служат пищей для тигров, осталось на прежнем уровне.
Кроме того, специалисты краевого охотнадзора и центра «Амурский тигр» говорят, что люди склонны преувеличивать опасность хищника, раздувая слухи.
В последнюю неделю декабря информация о неоднократных выходах хищника в жилью поступила из села Мельничное Красноармейского района Приморья.
Отреагировав на жалобы, специалисты проработали в населённом пункте несколько дней. Удалось установить, что тигр нападал на собак, которые находились в тайге фактически без присмотра хозяев. Тем не менее, «Амурский тигр» здесь несколько дней отпугивал хищника от села.
Специалисты ставят под сомнения появившуюся в социальных сетях информацию о возвращении зверя. Сообщается, что «в ночь с 31.12.2023 по 01.01.2024 тигр зашел в село и съел собаку и по сей день тигр выходит в село и съедает собак». При этом более свежих доказательств появления тигра в социальных сетях не публикуют. Это, по мнению специалистов, ставит под сомнение публикуемую информацию.
А случай в селе Еловка, по словам Сергея Арамилева, к тиграм отношения не имеет. Опубликованные фото погибшей собаки — не последствия нападения полосатого хищника, а результат нападения другой собаки.
Тем не менее, охотнадзор и центр «Амурский тигр» проводит проверки каждого сообщения об опасном поведении этого редкого животного. Однако, по их мнению, в большинстве случаев опасность сильно преувеличивают.