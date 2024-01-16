В Приморье не могут отловить тигра, которого боятся люди

Первые сообщения о появившемся в окрестностях Арсеньева хищнике опубликовали в соцсетях ещё в декабре прошлого года. Тигр здесь задавил собаку, а позже не раз выходил к человеческому жилью. Засаду на хищника устраивали несколько раз, в одном из случаев оперативную группу по поимке тигра возглавил даже заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый. Однако, зверь не показывался людям.

Решение об изъятии тигра из дикой природы приняли ещё на прошлой неделе. По мнению руководителя центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, есть подозрение, что тигр ранен или болен. Уже известно, что это молодая особь.