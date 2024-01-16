Из-за косули на трассе в Омской области тяжело пострадали маленькие дети

В понедельник, 15 января, в 18:20 в отдел МВД России по Москаленскому району поступило сообщение об аварии. Водитель автомобиля «Шевроле», 60-летний мужчина, ехал по трассе Челябинск-Новосибирск. На 705 км автодороги, с его слов, на трассу выбежала косуля. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу», которой управляла 32-летняя женщина.
В результате водитель и пассажиры «Лады», 7-летняя девочка и 6-летний мальчик, были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Пассажир «Шевроле», 37-летний мужчина, после оказания медицинской помощи был отпущен.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.