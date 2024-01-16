В мэрии Новосибирска рассказали о причинах отсутствия тепла в домах на левом берегу

11 января жители улицы Плахотного проснулись и увидели в окно «фонтаны Венеции». Правда, при этом температура за окном показывала твёрдый минус. По самым скромным подсчётам, сразу после порыва трубы без отопления остались 237 домов. Такие были сообщения СГК и мэрии Новосибирска.
Сиб.фм сделала запрос в городской департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии с просьбой восстановить всю хронологию событий. Количество домов в ведомстве не назвали, но перечислили все выявленные дефекты.
«11 января выявлен дефект на теплотрассе 2 Ду-700 мм ООО “НТСК” от ТК 1006 до ТК 1006−10 ул. Пархоменко в районе ТК-1006−7а (ул. Плахотного, 107) ЦТП-40, 55, 98, 82. Участок тепловой сети в собственности ООО “НТСК”, — сказано в ответе мэрии Новосибирска.
В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска заявили, что в этот же день был введён режим повышенной готовности. После этого «по срочной неотложной заявке» отключена теплотрасса 2Ду-700 мм по улице Пархоменко, которая снабжала несколько десятков многоэтажных домов.
«В 20:00 закончены сварочные работы на дефекте по улице Плахотного, 107. Заменен участок 8,7 м Ду 700 мм, теплотрасса включена в работу. Абоненты включены в 01:00 пятницы, 12.01.2024. Заявка была закрыта», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Однако уже в 21:00 того же дня начался демонтаж дефектного участка тепломагистрали Ленинский 2 Ду 1000 мм, которая расположена по адресу улица Троллейная, 12. Как заявляют в мэрии, эти работы проводились без отключения потребителей от тепла. Циркуляция была организована по временной схеме через тепловую сеть по улице Петропавловская Ду700мм.
Как заявляют в мэрии Новосибирска, к полуночи 12 января сети левобережья были полностью заполнены. На ТЭЦ-2 ТЭЦ-3 КРК-1 ввели ремонтный режим работы. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска подтвердили, что к этому моменту тепла не было в 535 многоквартирных домах левобережья.
«В 8:00 пятницы, 12 января, дефект по тепломагистрали Ленинский 2 устранен, сеть поставлена на заполнение. В 12:00 трасса включена в работу. В 15:30 режим по левому берегу восстановлен. Жилых домов без отопления нет», — заключили в ответе мэрии Новосибирска.
Жалоб не поступало!
Тем не менее, ещё 13 января жители дома № 26 на улице Троллейной сообщали, что спят в шубах и валенках. Повторное отключение отопления было и в доме № 1 на улице Котовского. А собственники квартир в доме № 5 на улице Пермитина пожаловались на новый прорыв трубы на чердаке. В мэрии Новосибирска сообщили, что таких жалоб не поступало.
«Обращений от жителей жилых домов по адресам: ул. Котовского, 1 и ул. Пермитина, 5 о повторных отключениях отопления и течи воды с чердака в комитет не поступало», — добавили в мэрии Новосибирска.
Тем не менее, в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска не скрывают, что количество обращений в городскую диспетчерскую за эти дни выросло.
«Зафиксирован значительный рост количества обращений граждан по вопросам теплоснабжения в Ленинском и Кировском районах. В период с 11 по 14 января 2024 года общее количество принятых и отработанных обращений в сутки составило более 2300, — добавили в мэрии. — Диспетчерский состав дежурных смен МКУ “ЕДДС” ежесуточно находится на рабочих местах и занят приемом обращений граждан».
Специалисты в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска не отрицают, что телефон единой диспетчерской (051) в эти дни перегружен, и жители могут дозвониться «не с первого раза».
«Сложившаяся ситуация не является типичной, в режиме повседневной деятельности диспетчерский состав справляется с возникающей нагрузкой», — подчеркнули в мэрии Новосибирска.
Почему нет тепла?
В мэрии Новосибирска объяснили также отсутствие тепла уже после перезапуска системы отопления. Сейчас управляющие компании должны буквально переключить каждый дом отдельно.
«Затруднения запуска обусловлены завоздушенностью системы отопления в жилых домах низкими параметрами давления в системе, поэтому управляющими организациями проводятся работы по многократному перезапуску системы отопления в домах по стоякам, — говорится в ответе мэрии Новосибирска. — По вопросам отсутствия отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию. В случае непринятия мер — в мэрию города Новосибирска или государственную жилищную инспекцию по Новосибирской области».
Постепенно, в течение трёх дней, ситуация должна полностью стабилизироваться даже в тех домах, где пока может оставаться низкая температура.