В мэрии Новосибирска рассказали о причинах отсутствия тепла в домах на левом берегу

Тем не менее, ещё 13 января жители дома № 26 на улице Троллейной сообщали, что спят в шубах и валенках. Повторное отключение отопления было и в доме № 1 на улице Котовского. А собственники квартир в доме № 5 на улице Пермитина пожаловались на новый прорыв трубы на чердаке. В мэрии Новосибирска сообщили, что таких жалоб не поступало.