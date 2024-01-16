Ночью легковушка насмерть сбила пешехода в Минском районе

Ночью 16 января 46-летний мужчина за рулем Volkswagen на 30-м км дороги Минск — Гродно в Минском районе сбил мужчину, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пешеход скончался. В настоящее время личность погибшего устанавливается.



На месте происшествия ночью работала следственно-оперативная группа. Минский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.



Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефону: (8017) 278−17−97.