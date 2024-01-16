Слухи о поджоге склада Wildberries в Петербурге оказались фейком

Ранним утром 13 января Петербург потрясла новость — загорелся огромный склад Wildberries в Шушарах, где отгружали порядка девяти процентов товаров компании в пункты выдачи по всей стране. Огонь охватил более 70 тысяч квадратных метров, при этом ликвидация ЧП идет до сих пор. Тем временем в информационном поле то и дело возникают слухи о том, что это был поджог. Якобы один из сотрудников склада сразу после случившегося написал у себя в соцсети, что пожар его рук дело, а после удалил аккаунт. По информации СМИ, он за две недели до ЧП даже писал в чат Wildberries угрозу, что склад «скоро будет гореть». Однако такие сообщения оказались фейком. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.