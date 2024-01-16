10 детей смогла спасти бабушка из горящего дома на Гужевой

В доме на Гужевой в Нижнем Новгороде, где 16 января произошел пожар, жили 12 детей. Как информирует Ni Mash. 10 несовершеннолетних удалось спасти их бабушке: она вызволила их из горящего здания через окно.
По предварительным данным источника, из-за дыма взрослые не смогли найти в жилище 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. Возможно, они испугались огня и спрятались. Дети погибли, их тела обнаружили пожарные.
Телеграм-канал сообщает также, что в доме на Гужевой жили семьи дворников, работающих в местной домоуправляющей компании. Причиной возгорания могло стать замыкание проводки: люди использовали для обогрева помещений электрокамины. Обстоятельства трагедии будут устанавливать специалисты. Ситуацию контролирует прокуратура.