В свердловской Кушве второй протест за сутки, на улицу вышли десятки человек

«Четвертый год они работают, условия концессионного соглашения они выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовки площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали. В дальнейшем будем готовить и разыгрывать концессию. Но такие подрядчики на улице не валяются и в очереди не стоят, чтобы прийти и строить. Этот подрядчик тоже с конкурса зашел», — резюмировал мэр.