В свердловской Кушве второй протест за сутки, на улицу вышли десятки человек

«На центральную площадь пришли 60 человек. Вскоре после собрания жители разошлись», — пишет 66.RU.
Мэр Кушвы Михаил Слепухин заявил, что в ближайшее время администрация города расторгнет контракт с теплоснабжающей организацией. По его словам, перерасчет компания не делает, люди возмущены до предела. «Сегодня они там решили собраться, обсудить, как дальше жить с такой организацией. Это “ПКП Синергия”. Сейчас все работает в штатном режиме. Они вчера останавливали котельную для замены подшипников в сетевом насосе, частично был ремонт котла. Порядка четырех часов была котельная выведена из эксплуатации. Все остыло, ветер на улице, холодно. Понятно, что люди возмущены», — отметил Слепухин.
«Четвертый год они работают, условия концессионного соглашения они выполнили, наверное, на 10%. Хотя за это время они должны были выполнить ряд серьезных работ. Кроме как подготовки площадки для строительства новой котельной, они больше ничего не сделали. В дальнейшем будем готовить и разыгрывать концессию. Но такие подрядчики на улице не валяются и в очереди не стоят, чтобы прийти и строить. Этот подрядчик тоже с конкурса зашел», — резюмировал мэр.
Редакция URA.RU обратилась в теплоснабжающую организацию ООО «ПКП Синергия». Получить оперативный за комментарий по сложившейся ситуации не удалось, так как на звонок журналиста агентства никто не ответил.
В это же время сотрудники регионального минздрава проводят проверку на станции скорой помощи в Кушве, чьи медики обратились к президенту России Владимиру Путину. По их словам, в городе вместо пяти бригад скорой помощи работают три. Также медики обратили внимание, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей.