Умерла экс-председатель Российского Красного креста

Лукутцова была председателем Российского Красного Креста с 2006 по 2021 год, также состояла в совете по правам человека при президенте России. В 2022 году суд приговорил ее условно к четырем годам за попытку продажи по заниженной цене зданий санатория «Дружба» в Подмосковье, признав виновной в мошенничестве в особо крупном размере.