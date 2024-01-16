Не желающих покидать аварийную пятиэтажку омичей расселят принудительно

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в доме осталось 15 человек. Из них двое после беседы согласились съехать. Остальные же планируют остаться, несмотря на то, что аварийный дом отключают от отопления. Их собираются выселять через суд.
На сегодняшний день из имеющихся 98 жилых помещений не расселенными остаются 12, некоторые из которых были приобретены уже после признания дома аварийным.
Напомним, в доме объявили локальную ЧС. Его из-за аварийного состояния отключат от всех коммуникаций — в нем не будет тепла, света и воды. Жильцы же могут переехать в квартиры маневренного фонда.