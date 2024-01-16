На улице Кулахметова сбили ребенка — водитель скрылся с места ДТП

За прошедшие выходные дни к административной ответственности привлекли 502 водителя и 46 пешеходов. Ремнями безопасности не были пристегнуты 68 человек, еще 115 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам. Один водитель нарушил правила перевозки детей. За управление транспортным средством с признаками опьянения задержали восемь водителей, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Казани.