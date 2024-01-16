На улице Кулахметова сбили ребенка — водитель скрылся с места ДТП

(Город Казань KZN.RU, 16 января). В Казани сбили 11-летнюю девочку. Водитель скрылся с места происшествия.
ДТП произошло во дворе дома № 25/1 по улице Кулахметова 15 января в 16:30. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в травмпункте и отпустили домой. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествия по телефонам: +7 (843)533−38−19, +7 (843)533−38−48.
Всего за минувшие сутки в городе зарегистрировали 158 ДТП. В них пострадали семь человек, включая двух пешеходов, двух водителей и трех пассажиров. Они получили травмы различной степени тяжести.
За прошедшие выходные дни к административной ответственности привлекли 502 водителя и 46 пешеходов. Ремнями безопасности не были пристегнуты 68 человек, еще 115 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам. Один водитель нарушил правила перевозки детей. За управление транспортным средством с признаками опьянения задержали восемь водителей, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Казани.