Детсад в Кировском районе Самары построили с нарушениями

Найдены нарушения при проектировании и строительстве детского сада в границах ул. Ташкентской, Московского шоссе и Георгия Димитрова в Кировском районе Самары. Их выявила региональная Счетная палата по итогам аудита за 2020−2022 годы. Информация размещена на сайте контрольного органа.