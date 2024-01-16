Начальник казанской исправительной колонии № 2 задержан по делу о взятке

Его подозревают в получении взятки.
Как стало известно «Татар-информу», в ближайшее время суд изберет Сайфутдинову меру пресечения.
Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение № 1 в Нижнекамске.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его подозревают в получении взятки.
Как стало известно «Татар-информу», в ближайшее время суд изберет Сайфутдинову меру пресечения.
Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение № 1 в Нижнекамске.