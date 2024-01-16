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Начальник казанской исправительной колонии № 2 задержан по делу о взятке

Сегодня в Казани задержали начальника казанской ИК-2 Марата Сайфутдинова.

Его подозревают в получении взятки.

Как стало известно «Татар-информу», в ближайшее время суд изберет Сайфутдинову меру пресечения.

Отметим, что ранее Марат Сайфутдинов возглавлял лечебно-исправительное учреждение № 1 в Нижнекамске.