Трубу теплотрассы прорвало на улице Славянской в Нижнем Новгороде

— Сотрудники АО «Теплоэнерго» устраняют повреждение на теплосети в районе перекрестка ул. Славянская-Студеная, — прокомментировали инцидент в пресс-службе компании. — На время проведения работ ресурс может подаваться на сниженных параметрах. Место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки.