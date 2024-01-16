В Самарской области на ряде региональных дорог ввели запрет движения транспорта

В Самарской области во вторник, 16 января, из-за плохих погодных условий, вызванных сильной метелью и плохой видимостью, временно закрыли движение еще на нескольких участках дорог регионального значения. Об этом сообщает минтранс региона.
Так, водители не смогут проехать в Красноармейском районе по участку Алексеевский — Чагринка — Медведевский — Колокольцовка с 1 по 14 километр, а также в по трассе Самара — Волгоград — Куйбышевский — Встречный. Кроме того, в Сергиевском районе закрыт участок автодороги М-5 «Урал» — Новая Елховка с 1 по 2 км. Ограничения движения транспорта также ввели с 1 по 8 километр трассы Средняя Быковка — Знаменка — Владимировка.
Ожидается, что движение по данным маршрутам будет восстановлено 16 января около 17:00 при благоприятных погодных условиях. Органы дорожного надзора предлагают водителям следить за сообщениями о состоянии трасс и соблюдать осторожность в условиях непогоды.
Тем временем, в Кинель-Черкасском районе дорожное движение уже нормализовалось. Участки Кинель-Черкассы — Урал — Кабановка — Богородское и Самара — Бугуруслан — Березняки открыты для проезда.