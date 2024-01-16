Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Жительница Воронежа Валентина Сапрыкина рассказала РИА Новости, что слышала несколько взрывов во время атаки беспилотников.
«Я спала, проснулась… Бух, бух… Раза три-четыре я слышала… Потом смотрим… наверное, беспилотник летит. И взрыв… Осветило весь двор как от молнии и посыпалось что-то. Думали, что беспилотник разбился, посыпался. А когда вышли все на улицу, оказалось, что у людей стекла посыпались», — сказала собеседница агентства, проживающая в доме 67б по улице Острогожская.
У самой Сапрыкиной окна целые, но «немножко балкон… повредило».
По ее словам, ни она с мужем, ни соседи не пострадали. «Мы часа два вот тут на улице были, ничего у нас, все нормально… Стекла у многих выбиты», — добавила женщина.
Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было «очень страшно». «Какое-то зарево у нас прямо во дворе было… Все мы спали, и вдруг вот такое… Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало… Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито — на балконной раме», — сказала она.
Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.
Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.