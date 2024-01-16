Жительница Воронежа рассказала о взрывах при атаке украинских беспилотников

Другая жительница этого дома Нина Новикова рассказала РИА Новости, что было «очень страшно». «Какое-то зарево у нас прямо во дворе было… Все мы спали, и вдруг вот такое… Вылетели на улицу после этих взрывов, МЧС приехало… Повыбивало очень много стекол у людей. В моей квартире только одно стекло выбито — на балконной раме», — сказала она.