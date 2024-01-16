Минздрав РТ прокомментировало инцидент со смертью не родившегося ребенка в Лениногорске

Пациентка поступила в роддом с отслойкой плаценты. Однако акушер якобы не стала ей оказывать помощь. Беременной заявили, что более грамотные врачи ей помогут. Они приехали, но только спустя через два часа. К этому времени не родившийся ребенок погиб.