Минздрав РТ прокомментировало инцидент со смертью не родившегося ребенка в Лениногорске

В Лениногорске в местном роддоме 10 января случилась трагедия. У 22-летней женщины погиб не родившийся ребенок. Информация об этом распространилась в социальных сетях.
Пациентка поступила в роддом с отслойкой плаценты. Однако акушер якобы не стала ей оказывать помощь. Беременной заявили, что более грамотные врачи ей помогут. Они приехали, но только спустя через два часа. К этому времени не родившийся ребенок погиб.
В настоящее время Минздрав Татарстана проводит по этому случаю внутреннюю проверку. На данный момент пациентка госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу в Казани.
«Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, состояние удовлетворительное», — пояснили «КП-Казань» в пресс-службе ведомства.