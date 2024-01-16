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Мосгорсуд признал законной приостановку работы «Мутабора»

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Московский городской суд во вторник признал законной приостановку на 90 суток работы клуба «Мутабор» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, передает корреспондент РИА Новости.
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Источник: Reuters

«Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья Антон Лашков.

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы признал компанию-оператора клуба «Арт-центр» виновной и на 90 суток приостановил работу клуба. Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Отсчитывать срок будут с 27 декабря.

Процесс по «Мутабору» проходил в закрытом режиме — на этом настаивала юрист клуба «Мутабор», так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на «Арт центр» по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.

Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе «Мутабор» в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название «голая вечеринка», так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.

В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, однако в инстанции его не приняли к рассмотрению из-за неверно указанных данных об ответчике.

Справка
Чем обернулась для Насти Ивлеевой «голая вечеринка». История скандала
Одним из главных скандалов декабря стала так называемая «голая вечеринка», организованная блогером Настей Ивлеевой. Она состоялось в ночь на 21 декабря в московском ночном клубе Mutabor.

Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».

Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.