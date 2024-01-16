Мосгорсуд признал законной приостановку работы «Мутабора»

«Решение Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья Антон Лашков.
На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы признал компанию-оператора клуба «Арт-центр» виновной и на 90 суток приостановил работу клуба. Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Отсчитывать срок будут с 27 декабря.
Процесс по «Мутабору» проходил в закрытом режиме — на этом настаивала юрист клуба «Мутабор», так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на «Арт центр» по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания), идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе «Мутабор» в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название «голая вечеринка», так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогерше на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, однако в инстанции его не приняли к рассмотрению из-за неверно указанных данных об ответчике.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП «Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка».
Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.