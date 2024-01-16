Мосгорсуд признал законной приостановку работы «Мутабора»

Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.