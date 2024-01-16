10 человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 16 января прорвало трубу с кипятком в районе перекрестка улиц Славянская и Студеная, 10 человек человек уже получили ожоги, сообщает Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
Река кипятка текла прямо по дороге. Те, кто рискнул перейти ее, получил ожоги ног. Всех пострадавших доставили в Ожоговый центр ПИМУ.
«Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно, — сообщили в медуниверситете. — У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2−3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре».
Сотрудники «Теплоэнерго» сейчас устраняют повреждение на теплосети. В домах, которые остались без отопления из-за аварии, обещают восстановить теплоснабщение в ближайшее время.
Также компании готовы компенсировать затраты пострадавших на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.