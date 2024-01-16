Порядка 10 большегрузов попали в ДТП на трассе М-7

Настоящий треш творится на дорогах Татарстана. Метель и сильный ветер затрудняют движение, а гололед создает большую опасность для жизни людей. ТК TRASH 116 сообщает о том, что на трассе М-7 на повороте на Омары столкнулись сразу 10 машин.
В основном это большегрузы, следовавшие к месту назначения. Сейчас на месте большой затор и полная неразбериха, информации о пострадавших пока нет. В такую погоду лучше всего не выезжать в путь, водители рискуют не только своим грузом, но и жизнями. Оставайтесь дома до улучшения погодных условий.