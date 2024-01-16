На Южном Урале отдали под суд 12 участников наркосообщества

Сообщается, что речь идет о жителях различных регионов, в том числе иностранных граждан.
По версии следствия, с января по август 2022 года обвиняемые «занимались незаконным сбытом наркотических средств на территории Москвы, Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, Пермского и Приморского краев».
Согласно разработанной схеме, курьеры забирали в Подмосковье крупные партии запрещенных веществ, которые развозили по регионам, где размещали в тайники. Другие участники расфасовывали наркотики на мелкие партии, а затем раскладывали в тайники для сбыта потребителям.
«Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъяты героин массой 8,5 кг и метадон — 5,7 кг. На имущество обвиняемых общей стоимостью около 2 млн рублей наложен арест», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Сосновский райсуд для рассмотрения по существу. Организатор преступного сообщества объявлен в розыск.