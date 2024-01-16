На Южном Урале отдали под суд 12 участников наркосообщества

Согласно разработанной схеме, курьеры забирали в Подмосковье крупные партии запрещенных веществ, которые развозили по регионам, где размещали в тайники. Другие участники расфасовывали наркотики на мелкие партии, а затем раскладывали в тайники для сбыта потребителям.