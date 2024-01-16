В мэрии Кушвы заявили о суде с компанией, обслуживающей коммунальные сети города

Напомним, 15 января из-за аварии в котельной была снижена подача тепла в ряде домов Кушвы. Сообщалось, что сегодня работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. Между тем, у здания городской администрации собрались десятки людей, недовольных отключением отопления в январе.
Как сообщается на странице мэрии Кушвы в соцсети, компания «ПКП Синергия», которая обслуживает сети по концессии, на время ремонта и аварий отключает котельную.
«Эти остановки происходят достаточно часто. Сейчас все работает в штатном режиме», — пояснили в администрации.
Там добавили, что накануне котельную остановили для замены подшипников в сетевом насосе. После этого частично был произведен ремонт котла.
«На сегодняшний день администрация Кушвинского городского округа ведет судебное разбирательство по факту неисполнения “ПКП “Синергия” концессионного соглашения и предоставления некачественной услуги теплоснабжения”, — заявили в мэрии.
Напомним, что этой зимой Свердловскую область сотрясают масштабные коммунальные аварии. В результате люди вынуждены оставаться без отопления в морозы.