В мэрии Кушвы заявили о суде с компанией, обслуживающей коммунальные сети города

Напомним, 15 января из-за аварии в котельной была снижена подача тепла в ряде домов Кушвы. Сообщалось, что сегодня работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. Между тем, у здания городской администрации собрались десятки людей, недовольных отключением отопления в январе.