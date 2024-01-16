Появились кадры пожара в торговом центре Омска на 6 Станционной

«СуперОмск» сообщал о пожаре в ТЦ на Московке в Ленинском округе. Пресс-служба МЧС по Омской области во вторник, 16 января 2024 года, рассказала подробности происшествия на 6 Станционной в Ленинском округе города.