Появились кадры пожара в торговом центре Омска на 6 Станционной

«Площадь пожара составила 4 квадратных метра, причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Произошло короткое замыкание в одном из потолочных светильников, эвакуированы 462 человека», — передает ведомство.
По данным МЧС, распространения огня удалось избежать благодаря системе противопожарной защиты.
На кадрах показано, что на месте ЧП выгорела внушительная площадь магазина с одеждой.
На месте происшествия, как заявляется, работали 8 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС России.