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Появились кадры пожара в торговом центре Омска на 6 Станционной

«СуперОмск» сообщал о пожаре в ТЦ на Московке в Ленинском округе. Пресс-служба МЧС по Омской области во вторник, 16 января 2024 года, рассказала подробности происшествия на 6 Станционной в Ленинском округе города.
Источник: пресс-служба МЧС по Омской области

«Площадь пожара составила 4 квадратных метра, причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Произошло короткое замыкание в одном из потолочных светильников, эвакуированы 462 человека», — передает ведомство.

По данным МЧС, распространения огня удалось избежать благодаря системе противопожарной защиты.

На кадрах показано, что на месте ЧП выгорела внушительная площадь магазина с одеждой.

На месте происшествия, как заявляется, работали 8 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС России.

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