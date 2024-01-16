Бывший вице-премьер пермского правительства перед приговором намекнула на беременность

«Да, я работала в команде бывшего губернатора [Максима Решетникова]. Действия у каждого члена команды были направлены на улучшение жизни жителей региона. Уважаемый суд, я прошу в 2024 году, который президент Владимир Путин объявил годом семьи, не лишать меня свободы, а моих четырех детей — матери. И не допускать, чтобы пятого ребенка я родила в стенах колонии», — заявила Лопаева. При этом подсудимая отказалась от более подробных комментариев на тему беременности, отметив, что, «если бы хотела прикрыться этим, то принесла бы в суд соответствующие справки».