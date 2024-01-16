Мужчина получил 12 лет колонии за убийство беспомощной матери в Новосибирске

Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, которого признали виновным в убийстве своей беспомощной матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Суд установил, что 20 марта 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес ножом не менее 10 ударов в голову, шею и по телу своей 84-летней матери, которая в силу престарелого возраста и имеющегося заболевания была в беспомощном состоянии. От полученных травм женщина скончалась.
Суд признал новосибирца виновным в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске после 8 лет заключения вышел на свободу убийца Карины Залесовой.