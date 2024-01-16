Мужчина получил 12 лет колонии за убийство беспомощной матери в Новосибирске

Суд установил, что 20 марта 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанес ножом не менее 10 ударов в голову, шею и по телу своей 84-летней матери, которая в силу престарелого возраста и имеющегося заболевания была в беспомощном состоянии. От полученных травм женщина скончалась.