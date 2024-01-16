Водитель фуры сбежал с места смертельного ДТП под Полоцком

Уточняется, что в результате ДТП 43-летний пассажир, находившийся в легковушке, умер. Что касается водителя, то его без сознания доставили в больницу. Водитель грузовика сбежал с места случившегося. Говорится, что в течение часа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали водителя фуры, которым оказался житель Гродно 1956 года рождения.