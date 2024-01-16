Водитель фуры сбежал с места смертельного ДТП под Полоцком

Водитель фуры сбежал с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Полоцком районе. Детали ДТП озвучили в УВД Витебского облисполкома.
Сообщается, что инцидент случился 16 января, во вторник, примерно в 09.00 на 20-м километре автодороги Р-45 «Полоцк-Глубокое». По данным ведомства, на закруглении дороги вправо произошло столкновение фуры Scania с машиной Audi, который ехал со стороны Полоцка в направлении поселка Ветрино.
Уточняется, что в результате ДТП 43-летний пассажир, находившийся в легковушке, умер. Что касается водителя, то его без сознания доставили в больницу. Водитель грузовика сбежал с места случившегося. Говорится, что в течение часа при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали водителя фуры, которым оказался житель Гродно 1956 года рождения.