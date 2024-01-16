Затолкал шарф в щель и поджёг: в Калининграде нашли мужчину, который ради денег спалил офис в ТЦ на Борзова (видео)

По словам молодого человека, который прежде не был судим, он обнаружил вариант «лёгкого заработка» в интернете, когда искал работу. Автор объявления предложил ему 10 тысяч рублей за поджог помещения фирмы, предоставив координаты её расположения. Безработный калининградец согласился. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.