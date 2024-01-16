Затолкал шарф в щель и поджёг: в Калининграде нашли мужчину, который ради денег спалил офис в ТЦ на Борзова (видео)

В Калининградской области задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге помещения страховой компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в ночь на 16 ноября 2023 года подозреваемый повредил оргстекло помещения, расположенного в ТЦ на Борзова. Затем он затолкал в образовавшуюся щель свой шарф и поджёг его. Офис организации площадью 53 квадратных метра полностью выгорел. Ущерб составил около 3 миллионов рублей.
По словам молодого человека, который прежде не был судим, он обнаружил вариант «лёгкого заработка» в интернете, когда искал работу. Автор объявления предложил ему 10 тысяч рублей за поджог помещения фирмы, предоставив координаты её расположения. Безработный калининградец согласился. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Расследование продолжается.
В Калининграде ищут очевидцев пожара на станции техосмотра возле МРЭО ГИБДД.