Бывшего сотрудника финполиции Алматы арестовали по делу о пытках

Напомним, «Хоргосское дело» — один из самых крупных коррупционных скандалов прошлого десятилетия. Во время расследования дела стало ясно, что это еще и один из самых кровавых скандалов: во время следствия один из фигурантов покончил с собой, другой погиб в ДТП, еще одного убили рядом с домом, а четвертого жестоко избили в колонии, после чего он скончался.