В Брянской области сбили украинский беспилотник

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12-ю дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все беспилотники удалось уничтожить или перехватить.
В Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.