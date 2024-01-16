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В Брянской области сбили украинский беспилотник

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российские военные сбили в Брянской области украинский дрон, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Источник: © РИА Новости

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12-ю дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все беспилотники удалось уничтожить или перехватить.

В Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.