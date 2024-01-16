В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе

САМАРА, 16 янв — РИА Новости. Авария с 15 грузовыми и легковыми автомобилями произошла на федеральной дороге М-5 «Урал» в Самарской области, движение около села Старое Ярушкино приостановлено, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
«Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пятнадцати грузовых и легковых автомобилей. Примерно в 11.00 (10.00 мск) на 1129 км трассы М-5 “Урал” произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения.
Также прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в результате аварии госпитализированы два человека.
Позднее в региональном ГУМВД журналистам подтвердили информацию о двух пострадавших. Также в ведомстве отметили, что сейчас сотрудники ГИБДД принимают меры для организации реверсивного движения на дороге: растаскивают большегрузы, организуют пути перенаправления транспортного потока.
Участок трассы по направлениям в Самару и Уфу перекрыт, на местах перекрытия работают экипажи ГИБДД.