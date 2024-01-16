В Самарской области произошло ДТП с 15 машинами на федеральной трассе

Сейчас движение на трассе в районе села Старое Якушкино приостановлено. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор района Вадим Поляков. Под его контролем принимаются меры по устранению последствий аварии и возобновлению движения.