При сходе лавины в Хибинах погиб владелец компании iPort, миллиардер Андрей Годунов. Что о нем известно

Жизнь 48-летнего миллиардера Андрея Годунова оборвалась во время схода лавины в Хибинах. Смерть основателя компании iPort в Мурманской области наступила во время катания на снегоходе. Все произошло еще 8 января. Информацию о смерти бизнесмена подтвердил источник Spb.kp.ru, близкий к окружению мужчины. В тот злополучный день он был в составе туристической группы.
Причины смерти питерского миллиардера Андрея Годунова
Миллиардера Андрея Годунова и его друга накрыло лавиной. Тело петербуржца нашли рядом с ущельем.
— Да, Андрей действительно погиб, — подтвердил источник.
Биография и личная жизнь владельца компании iPort Андрея Годунова
У Андрея Годунова остались две дочери и жена. В составе туристической группы, которая отправилась в Хибины на снегоходах, их не было. С собой бизнесмен взял только друга. А семья ждала его дома.
Бизнес погибшего миллиардера Годунова — без владельца остался крупный ресселер Apple в России
О миллиардере известно, что он является основателем фирмы NBCOM Group. В «Энбиком» входит в том числе один из крупнейших в России ресселеров техники Apple компания iPort. В сеть входят 27 магазинов и сервисных центров, которые расположены по всей стране.
На официальном сайте говорится, что компания развивает розничные и онлайн-магазины компьютерной и электронной техники.
Группы компаний «Эмбиком» объединяет сервисные центры iPort и Samsung, бизнес-пространство Resonance Space, NB computers, фирменные магазины Samsung, брендшопы Sony Centre.
В целом, состояние бизнесмена, по некоторым данным, оценивают в 3,5 миллиарда рублей.
Где пройдет прощание с миллиардером Андреем Годуновым
На данный момент, Spb.kp.ru уточняет, где и когда состоятся прощание и похороны бизнесмена из Петербурга Андрея Годунова.