При сходе лавины в Хибинах погиб владелец компании iPort, миллиардер Андрей Годунов. Что о нем известно

Жизнь 48-летнего миллиардера Андрея Годунова оборвалась во время схода лавины в Хибинах. Смерть основателя компании iPort в Мурманской области наступила во время катания на снегоходе. Все произошло еще 8 января. Информацию о смерти бизнесмена подтвердил источник Spb.kp.ru, близкий к окружению мужчины. В тот злополучный день он был в составе туристической группы.