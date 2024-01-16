Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Система распознавания лиц в новосибирском метро выявила преступника

НОВОСИБИРСК, 16 января, ФедералПресс. В Новосибирске удалось задержать преступника благодаря системе распознавания лиц в метрополитене. Мужчина украл сумку с деньгами у женщины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

«Им оказался 40-летний мужчина, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ограбление произошло в декабре 2023 года, женщина обратилась в полицию. Грабителя разыскивали месяц, и наконец им удалось выйти на след преступника. Совсем недавно мужчину распознала «система безопасного города» и подозреваемого тут же задержали.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске назвали новую дату открытия станции метро «Спортивная», она полностью готова. В настоящий момент станция проходит госэкспертизу.