Система распознавания лиц в новосибирском метро выявила преступника

«Им оказался 40-летний мужчина, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Ограбление произошло в декабре 2023 года, женщина обратилась в полицию. Грабителя разыскивали месяц, и наконец им удалось выйти на след преступника. Совсем недавно мужчину распознала «система безопасного города» и подозреваемого тут же задержали.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске назвали новую дату открытия станции метро «Спортивная», она полностью готова. В настоящий момент станция проходит госэкспертизу.