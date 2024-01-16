15-летний подросток выжил после падения с высоты в Петербурге

Утром 16 января в Калининском районе Петербурга прохожие нашли 15-летнего мальчика с серьезными травмами характерными при падении с большой высоты. Подросток выжил, но ему требовалась срочная медицинская помощь. Поэтому его сразу доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.