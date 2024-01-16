15-летний подросток выжил после падения с высоты в Петербурге

Утром 16 января в Калининском районе Петербурга прохожие нашли 15-летнего мальчика с серьезными травмами характерными при падении с большой высоты. Подросток выжил, но ему требовалась срочная медицинская помощь. Поэтому его сразу доставили в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.
— Мальчика доставили в клинику вуза в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких. У него диагностировали кататравму, гемопневмоторакс, разрыв левой почки, разрыв и гематомы левой доли печени, переломы позвоночника, крестца, тазового кольца и другие серьезные повреждения, — говорится в сообщении.
Сейчас за жизнь школьника борются ведущие специалисты различных профилей, проводятся разные исследования, чтобы уточнить характер травм. Также медики собираются провести консилиум с участием научных сотрудников.