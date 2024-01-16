Взламывают даже министров: как защитить свой телефон от мошенников

В Татарстане телефоны сразу двух министров взломали мошенники. Жертвами стали глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и руководитель Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Злоумышленники ведут рассылку в мессенджерах от их имен. Если уязвимы оказались даже телефоны высокопоставленных чиновников, то как же защитить свои устройства рядовым пользователям? На этот вопрос ответил руководитель Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Максим Акимов.
Эксперт обозначил три уровня защиты. Первый из них — минимальный или обязательный. Акимов советует никому не передавать пароль от мессенджера, не переходить по подозрительным ссылкам, особенно от незнакомых людей, регулярно обновлять приложение через официальные маркетплейсы.
Базовый уровень защиты включает установку надежного пароля и включения двухфакторной аутентификации в настройках безопасности, при подключении с нового устройства потребуется вводить пароль.
Уровень продвинутой защиты:
— проверяйте активные сеансы: откуда происходит подключение и с какого устройства выполнен вход (проверить подключения можно через вкладку «Устройства»);
— заведите отдельную почту (номер) для мессенджера;
— скройте ваш номер телефона через настройки;
— не используйте Wi-Fi в местах общего доступа, либо активируйте свой VPN-сервис;
— ограничьте в настройках приватности круг лиц, которые могут звонить или отправлять вам сообщения;
— установите антивирусное средство.