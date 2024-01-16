Взламывают даже министров: как защитить свой телефон от мошенников

В Татарстане телефоны сразу двух министров взломали мошенники. Жертвами стали глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и руководитель Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров. Злоумышленники ведут рассылку в мессенджерах от их имен. Если уязвимы оказались даже телефоны высокопоставленных чиновников, то как же защитить свои устройства рядовым пользователям? На этот вопрос ответил руководитель Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Максим Акимов.