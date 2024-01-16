Минобороны РФ сообщило, что система ПВО сбила 69 украинских беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань Херсонской области, Пологи Запорожской области, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.