Число получивших ожоги из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде выросло до 12

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Число пострадавших при прорыве трубы с горячей водой на улице Славянской в центре Нижнего Новгорода увеличилось до 12 человек, среди них двое детей, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
Ранее в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) РИА Новости рассказали о 10 пострадавших, в том числе одном ребенке.
«В связи с повреждением сети пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в Ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России», — говорится в сообщении.
В свою очередь в медуниверситете сообщили, что «10 взрослых и один ребенок будут проходить лечение амбулаторно, еще один пострадавший ребенок госпитализирован на лечение в детское ожоговое отделение».
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ПИМУ, все пострадавшие получили ожоги кипятком 1−2 степени нижних конечностей (преимущественно стоп) на площади до 2% поверхности тела. «Из числа обратившихся — двое детей в возрасте 6 и 11 лет. Ребенок 11 лет был госпитализирован в детское ожоговое отделение Ожогового центра», — сообщила собеседница агентства.
Она также рассказала, что у одного пациента, имеющего в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы, развился острый коронарный синдром, необходимая помощь была оказана сотрудниками клиники, его перевели для дальнейшего динамического наблюдения в специализированную больницу.
Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц. Компания «Теплоэнерго» сообщила, что готова компенсировать пострадавшим затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.