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Воронежец ответит в суде за незаконный полет в закрытом небе

Пилоту грозит до 2 лет колонии.

Житель Воронежской области предстанет перед судом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Он выполнил ознакомительный полет на паралете на территории региона, не убедившись в безопасности транспортного средства для пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской транспортной прокуратуры в понедельник, 15 января.

Следствие установило, что у пилота отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства в условиях режима их ограничения. По результатам проверки, организованной Воронежской транспортной прокуратурой с региональным УФСБ, уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 2 года лишения свободы.

— После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу, — сообщили в ведомстве.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как жителям региона получить разрешение на запуск беспилотника и что следует делать в случае обнаружения БПЛА в воздушном пространстве или на земле.