Воронежец ответит в суде за незаконный полет в закрытом небе

Житель Воронежской области предстанет перед судом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Он выполнил ознакомительный полет на паралете на территории региона, не убедившись в безопасности транспортного средства для пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежской транспортной прокуратуры в понедельник, 15 января.