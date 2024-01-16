Два человека отравились угарным газом в Арзамасском районе

Доследственную проверку организовали следователи из-за отравления угарным газом двух человек в Арзамасском районе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Происшествие случилось в жилом доме на улице Полевая в селе Васильев Враг утром 16 января. Жильцы почувствовали недомогание и вызвали скорую. Их направили в больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Пока на месте работают следователи СК и устанавливают все обстоятельства инцидента.
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