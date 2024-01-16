В Уфе 17-летний юноша похитил 16-летнего подростка

В Уфе 16-летний подросток был похищен 17-летним знакомым. У юношей был давний конфликт, который обострился в ноябре 2023 года.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, обвиняемый встретил знакомого в одном из магазинов города. Вспомнив старые обиды, он попытался напасть на подростка, а затем, угрожая ножом, заявил, чтоб тот сел в машину его знакомого. Последний не знал о мотивах юноши и отвез парней в квартиру, адрес которой указа 17-летний подросток.
Юноша удерживал знакомого, пока тот не предложил за свою свободу 22 тысячи рублей. Он позвонил тете, которая сразу же обратилась за помощью к правоохранителям.
— При передачи денежных средств, обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. В последующем, он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном, — рассказали в ведомстве.
Сейчас подросток находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.