В Уфе 17-летний юноша похитил 16-летнего подростка

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, обвиняемый встретил знакомого в одном из магазинов города. Вспомнив старые обиды, он попытался напасть на подростка, а затем, угрожая ножом, заявил, чтоб тот сел в машину его знакомого. Последний не знал о мотивах юноши и отвез парней в квартиру, адрес которой указа 17-летний подросток.