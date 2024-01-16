Челябинца, обокравшего девушку на первом свидании, отправили в колонию строгого режима

Сообщается, что в июле 2023 года 25-летний мужчина встретился с девушкой в Ленинском районе. Вместе употребляли горячительные напитки. Затем, когда подруга уснула на лавочке, горожанин похитил ее мобильный телефон и кошелек. Общая сумму ущерба составила 15 тыс. рублей.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Отмечается, что мужчина ранее судим за умышленные тяжкие преступления против собственности, причиненный преступлением ущерб не возместил.
Ленинский райсуд назначил ему год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.