«Переломы кисти рук, ушибы». Шесть человек доставлены в больницу после жуткого ДТП с маршруткой в Орше

По информации ведомства, три пассажира, среди которых двое детей 2006 и 2007 годов рождения, а также водитель маршрутки были доставлены в Оршанскую городскую больницу им. Семашко. Уточняется, что у них диагностированы сочетанные травмы. Речь идет про закрытые переломы кисти рук, ушибы, ссадины мягких тканей лица. В сообщении говорится, что еще двое детей 2008 года рождения, которые пострадали в ДТП, обратились в больницу самостоятельно. У них были выявлены ушибы и ссадины мягких тканей.