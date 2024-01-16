Что известно о матери, «лечившей» сыну зубную боль наркотиками?

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Новопокровский районный суд огласил приговор 33-летней местной жительнице. Ее признали виновной в склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.
Женщина под видом средства от зубной боли давала своему 11-летнему сыну наркотическое вещество. Кроме того, заставляла ребенка курить наркотики при помощи специального приспособления. Еще подсудимая давала наркотики и несовершеннолетней дочери своей подруги, описывая при этом ощущения, которые должна была испытать девочка.
На суде фигурантка не признала свою вину. Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине 12 лет колонии общего режима. Ребенка под временную опеку взяли родственники. Приговор в законную силу не вступил.