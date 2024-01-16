Что известно о матери, «лечившей» сыну зубную боль наркотиками?

Женщина под видом средства от зубной боли давала своему 11-летнему сыну наркотическое вещество. Кроме того, заставляла ребенка курить наркотики при помощи специального приспособления. Еще подсудимая давала наркотики и несовершеннолетней дочери своей подруги, описывая при этом ощущения, которые должна была испытать девочка.